SpaceX впервые в истории запустила в космос туристов (видео)

Полет оплатил один из членов экипажа Джаред Айзекман.

Космический корабль Crew Dragon, запущенный с космодрома во Флориде, успешно вышел на орбиту высотой 575 км. Это первое в истории мира путешествие в космос, в котором все члены экипажа не являются профессионалами.

Об этом 16 сентября сообщает американская компания SpaceX.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon состоялся с мыса Канаверал во Флориде. Высота вывода корабля на орбиту — 575 км. Стоит отметить, что эта цифра больше, чем высота орбиты Международной космической станции, а также предыдущих полетов в космос.

Всего в состав экипажа входит четыре гражданских лица: Джаред Айзекман (он основал и руководит компанией Shift4 Payments), который сам оплатил полет и возглавил его; Сиан Проктор (педагог и пилот миссии); Хейли Арсинои (помощница врача в детском госпитале), которая станет врачом на борту; Кристофер Семброски (сотрудник авиакосмической промышленности, а также ветеран Военно-воздушных сил США) будет бортовым инженером.

Стоит отметить, что полет в космос имеет благотворительную цель. Айзекман вложил свои средства, чтобы помочь детскому онкологическому центру имени Святого Иуды, которому он пообещал 100 млн долларов.

Важность полета именно в том, что никогда ранее космические корабли не отправляли на орбиту без профессионалов. Длительность полета составит 90 минут.

Ранее "Телеграф" сообщал, что изобретатель из компании Applе, Стив Возняк, перед презентацией нового айфона заявил о создании компании в США для исследования космоса.