В SpaceX рассказали о прошлом членов первого гражданского экипажа корабля "Dragon" (фото)

В среду, 15 сентября в космос отправится корабль Dragon, разработанный компанией Илона Маска SpaceX.

Миссию назвали Inspiration4. В переводе — вдохновение. В корабле покорять просторы Вселенной на три дня отправятся четверо гражданских. У каждого из них своя, особенная история с космосом.

Об этом сообщает сайт миссии.

Командиром экипажа и "благодетелем" миссии стал Джаред Исаакман — бизнесмен и финансист, генеральный директор Shift4 Payments. Но он не только основал компанию в 16 лет и развил ее до передового положения на рынке, но и увлекается постановкой рекордов на самолетах. В 2008 и 2009 году он установил два рекорда скорости по полетам вокруг света. Участвовал в более чем сотне авиашоу.

Джаред Исаакман

Хейли Арсено — врач миссии. Девушка летит в космос, чтобы показать всем больным с онкологией, что жизнь продолжается. Ей диагностировали остеосаркому еще в 10 лет. Она вернулась работать ассистентом врача в больницу, в которой ей спасли жизнь.

Хейли Арсено

Крис Семборски был активистом "открытого космоса" для частных структур, еще во время студенчества. Он служил в военно-воздушных силах США и проходил службу в Ираке. Его работой была поддержка флота межконтинентальных баллистических ракет. В сфере профессиональных интересов Семборски — инновационные методы обслуживания оборудования.

Крис Семброски

Четвертым членом экипажа стала геолог и аналоговый астронавт доктор Сиан Проктор. Она выполнила четыре миссии в смоделированных космических условиях. Также она известный популяризатор космоса — ведет подкаст на TEDx и выпустила книгу рецептов "Еда для Марса". Имеет летную лицензию.

Сиан Проктор

Ранее "Телеграф" писал, что в космос нацелился еще один бизнесмен — Стив Возняк из Apple.