У SpaceX розповіли про минуле членів першого цивільного екіпажу корабля "Dragon" (фото)

У середу, 15 вересня в космос відправиться корабель Dragon, розроблений компанією Ілона Маска SpaceX.

Місію назвали Inspiration4. У перекладі — натхнення. У кораблі підкорювати простори Всесвіту на три дні відправляться четверо цивільних. У кожного з них своя, особлива історія з космосом.

Про це повідомляє сайт місії.

Командиром екіпажу і "благодійником" місії став Джаред Ісаакман — бізнесмен і фінансист, генеральний директор Shift4 Payments. Але він не тільки заснував компанію в 16 років і розвинув її до передового положення на ринку, але і захоплюється постановкою рекордів на літаках. У 2008 і 2009 році він встановив два рекорди швидкості по польотах навколо світу. Брав участь в більш ніж сотні авіашоу.

Джаред Ісаакман

Хейлі Арсено — лікар місії. Дівчина летить в космос, щоб показати всім хворим з онкологією, що життя триває. Їй діагностували остеосаркому ще в 10 років. Вона повернулася працювати асистентом лікаря в лікарню, в якій їй врятували життя.

Хейлі Арсено

Кріс Семборскі був активістом "відкритого космосу" для приватних структур, ще під час студентства. Він служив у військово-повітряних силах США і проходив службу в Іраку. Його роботою була підтримка флоту міжконтинентальних балістичних ракет. У сфері професійних інтересів Семборскі — інноваційні методи обслуговування обладнання.

Кріс Семброскі

Четвертим членом екіпажу стала геолог і аналоговий астронавт доктор Сіан Проктор. Вона виконала чотири місії в змодельованих космічних умовах. Також вона відомий популяризатор космосу — веде підкаст на TEDx і випустила книгу рецептів "Їжа для Марса". Має льотну ліцензію.

Сіан Проктор

Раніше "Телеграф" писав, що в космос націлився ще один бізнесмен — Стів Возняк з Apple.