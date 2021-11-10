50-летнюю Орбакайте перепутали с Пугачевой на новом фото

Внешность 50-летней Орбакайте и 72-летней Пугачевой поражает сходством.

Пятидесятилетнюю российскую певицу Кристину Орбакайте на новом фото перепутали с ее звездной матерью Аллой Пугачевой. Артистки настолько похожи, что поклонники поначалу решили, что на фото сама Примадонна.

Снимок, на котором лицо Орбакайте запечатлено крупным планом сама артистка опубликовала в Инстаграм. Певица позирует на фоне природы, укутавшись в шарф и надев капюшон.

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При этом комментарии под снимком заполонили замечания поклонников о том, что Орбакайте невероятно похожа на свою мать Аллу Пугачеву и что их очень легко перепутать.

"Как же вы становитесь на Маму похожа", "Кристина, Вы очень похожи с мамой", "Я подумала, что это мама. Кровь не вода", "Мама Алла!", "Вы здесь похожи на Аллу Борисовну", "Я с первого взгляда сразу Алла Борисовна, со второго взгляда Кристина, ну очень похожи", "Блин, думала Алла, вот же похожи", "Ой, тут Вы копия мама", — пишут Орбакайте практически в каждом комментарии.

Ранее "Телеграф" писал, что Орбакайте и Пугачеву раскритиковали в сети за "пластиковые" лица на совместном фото.