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“Шубейка стоит как концерт Галкина в Кремле”: в сети обсуждают новогодний образ Аллы Пугачевой (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Алла Пугачева и Максим Галкин Новость обновлена 02 января 2022, 15:42
Алла Пугачева и Максим Галкин

Примадонна отмечала Новый год в длинной белоснежной шубе и такой же шапке.

Складывается впечатление, что с каждым новым годом известная российская певица, Примадонна Алла Борисовна Пугачева, которая ранее продемонстрировала худые ноги, только молодеет.

Ее супруг, российский шоумен и телеведущий Максим Галкин на своей странице в Инстаграм периодически публикует фото и видео со своей женой. Не стал исключением и Новый год.

Артист опубликовал небольшое видео, на котором он вместе с Аллой Борисовной и их детьми Лизой и Гарри, а также дочерью Кристины Орбакайте — Клавой, поздравляют всех своих подписчиков с праздником.

"С Новым годом! Ура!" — подписал ролик Галкин, отметив, что снимал их известный дизайнер и друг их семьи Игорь Гуляев.

Больше всего пользователей сети привлек новогодний образ Примадонны: длинная белоснежная меховая шуба и пушистая белая шапка. Некоторые подписчики отметили, что такой наряд достаточно дорогой, но больше комментариев положительных. Поклонники Пугачевой засыпали ее комплиментами.

Ранее, "Телеграф" писал, что 50-летнюю Кристину Орбакайте перепутали с ее 72-летней мамой — Аллой Пугачевой. Их сходство просто поражает.

Теги:
#Пугачева #Алла Пугачева #Максим Галкин #Певица Алла Пугачева #Алла Борисовна Пугачева
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