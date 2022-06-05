"Можно уже и не уезжать": Галкин намекнул, что не планирует возвращаться в россию (видео)

Пародист активно выступает за мир и поддерживает украинцев в войне с рф.

Российский артист и шоумен Максим Галкин , который активно призывает своих поклонников помогать украинцам, дал свои первые концерты в Израиле. Во время одного из них, прощаясь и благодаря своих зрителей, комик намекнул, что он не будет возвращаться в рф.

На своей странице в Инстаграм Галкин опубликовал фрагмент со своего выступления, когда он уже прощается со зрителями. Благодаря их, комик сказал, что еще раз обязательно приедет, а потом посмеявшись добавил, что в принципе "можно уже и не уезжать". Отметим, зал на концерте был полон.

"Я вам очень благодарен, дорогие мои зрители. Спасибо вам за такую зрительскую верность. Счастья вам, здоровья, мира обязательно! Я еще обязательно приеду. Хотя чего уж… Можно уже и не уезжать", — произнес со сцены Галкин.

Напомним, что в россии против пародиста уже готовится уголовное дело за его высказывания в поддержку Украины, поэтому возвращаться ему незачем. Более того, ранее телеведущая Маша Ефросинина в одном из эфиров программы "Гроші" намекнула, что Галкин и Пугачева даже лишились своего шикарного замка под Москвой из-за поддержки Украины.

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Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева вот уже несколько месяцев живут в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Российские артисты открыто поддерживают Украину в войне с россией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская певица Алла Пугачева ответила на хейт своих соотечественников, который обрушился на нее и ее мужа за поддержку Украины.