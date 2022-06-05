"Можна вже й не їхати": Галкін натякнув, що не планує повертатися до росії (відео)

Пародист активно виступає за мир і підтримує українців у війні з росією.

Російський артист та шоумен Максим Галкін, який активно закликає своїх шанувальників допомагати українцям, дав свої перші концерти в Ізраїлі. Під час одного з них, прощаючись і завдяки своїм глядачам, комік натякнув, що він не повертатиметься до росії.

На своїй сторінці в Інстаграм Галкін опублікував фрагмент свого виступу, коли він вже прощається з глядачами. Завдяки їм комік сказав, що ще раз обов’язково приїде, а потім посміявшись додав, що в принципі "можна вже й не їхати". Зазначимо, зал на концерті був повний.

"Я вам дуже вдячний, дорогі мої глядачі. Дякую вам за таку глядацьку вірність. Щастя вам, здоров’я, світу обов’язково! Я ще обов’язково приїду. Хоча чого вже ... Можна вже і не їхати", — сказав зі сцени Галкін.

Нагадаємо, що у росії проти пародиста вже готується кримінальна справа за його висловлювання на підтримку України, тому повертатися йому нема чого. На додаток, раніше телеведуча Маша Єфросиніна в одному з ефірів програми "Гроші" натякнула, що Галкін та Пугачова навіть втратили свій шикарний замок під Москвою через підтримку України.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова вже кілька місяців живуть в Ізраїлі, куди вони разом з дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Російські артисти відкрито підтримують Україну у війні із росією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова відповіла на хейт своїх земляків, який обрушився на неї та її чоловіка за підтримку України.