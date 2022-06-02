Галкін вперше після від’їзду з росії показав своїх дітей (відео)

Гуморист, який залишив росію, зняв відео під час сімейного відпочинку

Російський артист Максим Галкін, який закликає своїх шанувальників допомагати українцям, які втекли від війни, розв’язану президентом росії володимиром путіним, разом зі своєю дружиною Аллою Пугачовою перебуває зараз в Ізраїлі.

Подружжя насолодилося сімейним відпочинком, купаючись у Середземному морі та граючи з дітьми — Лізою та Гаррі. Відео зі спадкоємцями Галкін опублікував у себе в Інстаграмі.

Чому росії не виграти війну проти України?

"На морі з сім’єю — безцінно", — підписав ролик гуморист. За кадром можна почути голос російської співачки Алли Борисівни.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова вже кілька місяців живуть в Ізраїлі, куди вони разом з дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Російські артисти відкрито підтримують Україну у війні із росією. Така підтримка дуже дорого коштувала їм. Телеведуча Маша Єфросиніна в одному з ефірів програми "Гроші" натякнула, що Галкін та Пугачова втратили свій шикарний замок під Москвою. Проте зіркова пара продовжує бути на боці України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова відповіла на хейт своїх співвітчизників, який обрушився на неї та її чоловіка за підтримку України.