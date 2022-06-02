Галкин впервые после отъезда из россии показал своих детей (видео)

Покинувший россию юморист снял видео во время семейного отдыха

Российский артист Максим Галкин, который призывает своих поклонников помогать украинцам, бежавшим от войны, развязанной президентом россии владимиром путиным, вместе со своей женой Аллой Пугачевой находится сейчас в Израиле.

Супруги насладились семейным отдыхом, купаясь в Средиземном море и играя с детьми — Лизой и Гарри. Видео с наследниками Галкин опубликовал у себя в Инстаграме.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"На море с семьёй — бесценно", — подписал ролик юморист. За кадром можно услышать голос российской певицы Аллы Борисовны.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева вот уже несколько месяцев живут в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Российские артисты открыто поддерживают Украину в войне с россией. Такая поддержка очень дорого им стоила. Телеведущая Маша Ефросинина в одном из эфиров программы "Гроші" намекнула, что Галкин и Пугачева лишились своего шикарного замка под Москвой. Однако звездная пара продолжает быть на стороне Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская певица Алла Пугачева ответила на хейт своих соотечественников, который обрушился на нее и ее мужа за поддержку Украины.