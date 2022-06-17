С надписью "Терпи меня, красавица": Галкин придумал памятник для путина

Комик не боится высмеивать российского диктатора.

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин продолжает троллить российских пропагандистов и политических деятелей, в том числе и кровавого диктатора президента рф владимира путина. На одном из своих концертов в Израиле шоумен рассказал, каким он видит монумент российскому диктатору.

Часть выступления российского юмориста опубликовал на своем телеграм-канале Антон Геращенко. Отметим, что под видео сразу появилась еще одна версия возможного памятника от пользователей сети.

"Можно развить мысль и сложить постамент памятника бункерному уп*рю из сворованных в Украине унитазов и стиральных машин. Это будет олицетворением главных боевых успехов "второй армии мира" — говорится в подписи ролика.

Читайте также: Категория Lifestyle Галкин высмеял Скабееву и Соловьева на концерте в Израиле (видео) Юморист со сцены позволил себе ряд шуточек о главных пропагандистов россии

"Оригинальная" же идея Галкина такая: монумент "генеральному вождю российской социалистической империи" нужно возвести в Москве. Его размер — около 300 метров, чтобы все видели. Более того, памятник будет состоять из нескольких частей: сначала подводная лодка реального размера, на ней батискаф, на нем истребитель, сверху Лада Калина, и уже на ней сам путин в кимоно и хоккейном шлеме, в одной руке — амфора, а в другой — журавли. Вокруг него еще должны быть разные слои населения, а над ними золотая надпись "Нравится, не нравиться, терпи меня, красавица".

Напомним, что в россии против пародиста уже готовится уголовное дело за его высказывания в поддержку Украины, поэтому возвращаться ему незачем. Более того, ранее телеведущая Маша Ефросинина в одном из эфиров программы "Гроші" намекнула, что Галкин и Пугачева даже лишились своего шикарного замка под Москвой из-за поддержки Украины.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева вот уже несколько месяцев живут в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Российские артисты открыто поддерживают Украину в войне с россией.