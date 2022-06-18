"46 или 32?": именинник Максим Галкин шокировал сеть своим возрастом

Поклонники артиста не верят, что комику больше 40-ка.

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который ранее протроллил кровавого диктатора президента рф владимира путина, 18 июня отмечает свой день рождения. В это трудно поверить, судя по его внешнему виду, но комику исполнилось 46 лет.

На своей странице в Инстаграм шоумен опубликовал праздничный пост, прикрепив к нему свое селфи. Судя по снимку, вообще не скажешь что этому мужчине больше 35 лет, а он в подписи к фото пишет "46".

"46 или 32?", "Хорош", "Потрясающе выглядите", "46. Больше правды, и новых открытий", "Офигеть! Отлично выглядите" — пишут в комментариях.

Также в комментариях можно увидеть много поздравлений от украинцев, которые помимо пожеланий также пишут много слов благодарности артистку за его позицию и поддержку Украины в столь непростое время.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева вот уже несколько месяцев живут в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Российские артисты открыто поддерживают Украину в войне с россией.

Также отметим, что в россии против пародиста уже готовится уголовное дело за его высказывания в поддержку Украины, поэтому возвращаться ему незачем. Более того, ранее телеведущая Маша Ефросинина в одном из эфиров программы "Гроші" намекнула, что Галкин и Пугачева даже лишились своего шикарного замка под Москвой из-за поддержки Украины.