Вернувшаяся в рф Пугачева отвела детей в школу и пригрозила "набить морду одному человеку" (видео)

Кому хочет "поправить" лицо российская певица, сама она не уточнила

Российская певица Алла Пугачева, которая неожиданно вернулась в россию после пятимесячного отсутствия, в День знаний 1 сентября повела своих детей — двойняшек Лизу и Гарри — на линейку в "Первую московскую гимназию" — элитную школу МГУ им. Ломоносова. Дети звездной мамочки поступили в 3-й класс.

Примадонна из машины дала небольшой комментарий журналистам, где рассказала, что Лиза и Гарри очень самостоятельные и она не помогает им с домашним заданием. Кроме того, она рассказала, что она планировала сделать сразу по возвращению на родину.

"Да много чего. Морду набить одному человеку", — заявила Пугачева, не уточнив, кого именно она имеет в виду.

За время пребывания дома российская артистка успела провести фотосессию с поклонниками в Москве и рассказала, чем займется после возвращения. "Порядок буду наводить. В моей голове, в вашей голове", — ответила Пугачева.

К сожалению, исполнительница была без мужа, российского юмориста Максима Галкина — он гастролирует с номерами за границей и сейчас находится в Сиднее (Австралия).

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев жили в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Более того, пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем. А телеведущая Маша Ефросинина намекнула, что Галкин и Пугачева лишились своего шикарного замка в Подмосковье из-за поддержки Украины.