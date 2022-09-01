Пугачова, що повернулася в рф, відвела дітей до школи і пригрозила "набити морду одній людині" (відео)
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Кому хоче "поправити" обличчя російська співачка, сама вона не уточнила
Російська співачка Алла Пугачова, яка несподівано повернулася до росії після п’ятимісячної відсутності, у День знань 1 вересня повела своїх дітей — двійнят Лізу та Гаррі — на лінійку до "Першої московської гімназії" — елітної школи МДУ ім. Ломоносова. Діти зіркової матусі пішли до 3-го класу.
Примадонна з машини дала невеликий коментар журналістам, де розповіла, що Ліза та Гаррі дуже самостійні і вона не допомагає їм із домашнім завданням. Крім того, вона розповіла, що вона планувала зробити одразу після повернення на батьківщину.
"Та багато чого. Морду набити одній людині", — заявила Пугачова, не уточнивши, кого саме вона має на увазі.
За час перебування вдома російська артистка встигла провести фотосесію з шанувальниками у Москві та розповіла, чим займеться після повернення. "Порядок наводитиму. У моїй голові, у вашій голові", — відповіла Пугачова.
На жаль, виконавиця була без чоловіка, російського гумориста Максима Галкіна — він гастролює з номерами за кордоном і зараз перебуває у Сіднеї (Австралія).
Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова декілька місяців жили в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. До того ж пародист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого. А телеведуча Маша Єфросиніна натякнула, що Галкін і Пугачова втратили свій шикарний замок у Підмосков’ї через підтримку України.