"Мамочка вдома": Пугачова провела на зло хейтерам фотосесію в Москві і відповіла, чим займеться після повернення

Співачка має намір "навести лад" у голові у всіх

Після раптового поверення до росії легендарна співачка Алла Пугачова, схоже, не збирається ховатися від шанувальників і хейтерів, а активно спілкується з усіма – всупереч недоброзичливцям, які пророкували, що вона, мовляв, "не наважиться" приїхати після піврічного перебування за кордоном.

Так, у своєму Instagram Примадонна опублікувала фото у салоні Ігоря Гуляєва, який першим показав її відео після повернення.

"Мамочка вдома. Нудьгували?" — Написала задерикувато вона.

Алла Пугачова в салоні Ігоря Гуляєва

У відповідь шанувальники пишуть, як люблять Аллу Пугачову, як довго чекали на неї і як не перестануть любити, незважаючи на підступи путіністів.

Звичайно, серед коментарів є і злісні, але їх кількість набагато менша.

"Не зрікаються люблячи"

Увійшовши в раж, Алла Борисівна прогулялася бутіком і охоче позувала з шанувальниками, які підписують пости з нею словами "Не зрікаються кохаючи" – рядком з однієї з її ранніх пісень.

Алла Пугачова у бутіку

Навіть "музичний критик" Сергій сусідів, який вічно бризкає слиною на Пугачову та Україну, визнав, що зробити зі співачкою нічого неможливо – вона пенсіонерка, і вільна подорожувати куди їй заманеться – заслужила.

У свою чергу директор Пугачової пояснила, що та прилетіла "давно і надовго". А на запитання журналістів, чим вона займеться зараз, Алла Борисівна лаконічно відповіла: "Порядок наводитиму. У моїй голові, у вашій голові".

Нагадаємо, що раніше чоловік співачки Максим Галкін закликав публіку і журналіста перестати переслідувати жінку, яка вважається сурогатною матір’ю їх з Аллою Пугачовою дітей.