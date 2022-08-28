«Ні в чому не винна»: Галкін зробив заяву про "сурогатну маму" Лізи та Гаррі

Артист висловився на делікатну тему

Чоловік Алли Пугачової, яка раптово повернулася до Росії, Максим Галкін вирішив "розставити всі крапки над "i" в такій делікатній темі, як сурогатне материнство його дітей Лізи і Гаррі.

Зробити він це вирішив у своєму акаунті у соціальній мережі.

Як відомо, у 2013 році Алла Пугачова та Максим Галкін обзавелися загальними спадкоємцями. У пари народилися двійнята — Ліза і Гаррі. Малюків подружжю подарувала сурогатна мати. Ім’я жінки, яка виношувала дітей, не розголошувалося.

Тим часом у росії почали посилено поширюватися чутки про те, що дітей парі подарувала якась симпатична блондинка Олена Ширініна, причому за дуже кругленьку суму.

За словами гумориста, нещодавно до нього звернулися родичі Олени Ширініної, які страждають від брехні, що постійно публікується про неї.

"Ще у 2013 році її запросили в ефір з відеозв’язку, обдурили, сказавши, що просто хочуть почути експертну думку про сурогатне материнство, і до відеозв’язку (так, щоб вона не знала) натякнули, що вона є нашою сурогатною мамою. З того часу ця брехня публікується і тиражується масштабно щороку", — написав Галкін.

Олена Ширініна

За словами Максима Галкіна, він та його родина звикли до брехні у ЗМІ. А Олена Ширініна, у свою чергу, людина непублічна, і брехня, що ллється з газет і з екранів, псує їй життя і шкодить репутації. Рідні блондинки також страждають.

"Олена не має до нас жодного відношення. Вона не наша сурогатна мама. Вона ні в чому не винна. Жодних таємниць вона не розкривала, вона ніким не ангажована, крім проблем і переслідування ця слава їй нічого не приносить", — підкреслив чоловік Алли Пугачової. .

Максим Галкін нагадав представникам преси про совість та закликав ЗМІ припинити підставляти Олену, яка не має можливостей донести правду публіці та обілити власне добре ім’я.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін зворушив мережу архівним знімком, на якому виглядає зовсім хлопчиком.