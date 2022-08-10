Галкін зворушив мережу архівним знімком із Пугачовою: "років 20 цій фотографії"

На романтичному чорно-білому знімку Алла Борисівна позує, сховавшись за своїм чоловіком.

Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін, який раніше протролив росіян на своєму концерті в Юрмалі, гастролює країнами Балтії один, без супроводу своєї дружини, відомої співачки, Примадонни Алли Борисівни Пугачової. Попри те, що він поїхав ненадовго, він уже сумує за своєю родиною.

Про це Галкін зазначив на своїй сторінці в Інстаграм, прикріпивши до своєї чуттєвої посади архівну фотографію з Аллою Борисівною, яку 20 років тому зробив відомий литовський фотограф, ім’я якого гуморист забув. Разом виходить, що на фото Примадонні – 53, а Галкіну – 26.

"Ось так він нас побачив. На пару днів від’їхав — а вже сумую" — підписав романтичний знімок комік.

У коментарях підписники Галкіна захоплюються їх з Аллою Борисівною сім’єю і бажають їм багато хорошого. Багато коментаторів зазначають, що пара зовсім не змінилась, і так само молодо і свіжо виглядає і зараз.

Нагадаємо, що Алла Пугачова та Максим Галкін разом уже 20 років. Цілком ймовірно, що цей знімок був зробити на зорі їхніх стосунків, які розпочалися з музичного фестивалю "Слов’янський базар", і з прем’єри їхньої спільної композиції "Будь чи не будь". Пара пов’язала себе шлюбом 23 грудня 2011 року, і зараз вони виховують двох спільних дітей – близнюків Гаррі та Лізу, яких народила сурогатна мати.

Зазначимо, що Максим Галкін та Алла Пугачова кілька місяців жили в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Російські артисти відкрито підтримують українців у війні із росією. Щобільше, пародист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого. А телеведуча Маша Єфросиніна натякнула, що Галкін і Пугачова втратили свій шикарний замок у Підмосков’ї через підтримку України.

Нагадаємо, що російський гуморист і телеведучий Максим Галкін продовжує тролити російських діячів, і після жартів про головних пропагандистів Росії — Ольгу Скабеєву і Володимира Соловйова, гуморист потролив російського президента путіна. На одному зі своїх концертів в Ізраїлі шоумен розповів, яким він бачить монумент російському диктатору.