"Алла як дівчинка": Максим Галкін похвалився стрункими ніжками 73-річної дружини (фото)

Користувачі мережі вразилися стрункою фігуркою російської виконавиці

Російський гуморист і актор Максим Галкін, який у 2022 році відсвяткував свої 46 років, похвалився фігуркою своєї дружини, співачки Алли Пугачової.

Артист опублікував свіжий пост у себе в Інстаграмі. За словами Галкіна, фото Примадонни у коротких білих шортиках було зроблено дочкою зірок — Лізою Галкіною.

"Алла очима Лізи", — підписав знімок гуморист.

У коментарях підписники Максима Галкіна висловили своє захоплення помолоділим видом 73-річної російської артистки.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова вже кілька місяців живуть в Ізраїлі, куди вони разом з дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Російські артисти відкрито підтримують українців у війні із росією.

Пародист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого. Раніше телеведуча Маша Єфросиніна натякнула, що Галкін і Пугачова втратили свій шикарний замок у Підмосков’ї через підтримку України.