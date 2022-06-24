"Алла как девочка": Максим Галкин похвастался стройными ножками 73-летней жены (фото)

Пользователи сети впечатлились стройной фигуркой российской исполнительницы

Российский юморист и актер Максим Галкин, который в 2022 году отпраздновал свои 46 лет, похвастался постройневшей фигуркой своей супруги, певицы Аллы Пугачевой.

Артист опубликовал свежий пост у себя в Инстаграме. По словам Галкина, фото Примадонны в коротких белых шортиках было сделано дочерью звезд — Лизой Галкиной.

"Алла глазами Лизы", — подписал снимок юморист.

В комментариях подписчики Максима Галкина выразили свое восхищение помолодевшим видом 73-летней российской артистки.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева вот уже несколько месяцев живут в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Российские артисты открыто поддерживают украинцев в войне с россией.

Пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем. Ранее телеведущая Маша Ефросинина намекнула, что Галкин и Пугачева лишились своего шикарного замка в Подмосковье из-за поддержки Украины.