"Копия папы": Максим Галкин поделился редким семейным снимком с детьми и Аллой Пугачевой

Свой день рождения артист провел в кругу семьи.

В субботу, 18 июня, российский юморист и шоумен Максим Галкин отмечал 46-летие, и в честь своего праздника комик показал, как он свой праздник отмечал. Праздник был скромным в тихом семейном кругу с супругой, известной певицей Аллой Борисовной Пугачевой, и их совместными детьми Лизой и Гарри.

На своей странице в Инстаграм артист поделился со своими подписчиками милым семейным фото со своими родными. Стоит отметить, что в последнее время Галкин не так часто радует фанов снимкам своих деток или же Аллы Борисовны.

Также нельзя не заметить необычный праздничный торт для именинника со смешной надписью: десерт на 90% покрыт черной глазурью, на которой написано "Максиму", а на маленькой части, которая покрыта белым написано "Гостям".

"День рождения! Семья — это сила!" — подписал фото Галкин.

В комментариях поклонники артиста поздравляют его с праздником, а также восхищаются красотой Аллы Борисовны. Многие отметили, что артистка с каждым годом все молодеет и молодеет. Также пользователи сети заметили, что детки по внешности "разделились" и сын Гарри очень похож на своего звездного папу, а вот девочка Лиза — копия мамы.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева вот уже несколько месяцев живут в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Российские артисты открыто поддерживают Украину в войне с россией.

Также отметим, что в россии против пародиста уже готовится уголовное дело за его высказывания в поддержку Украины, поэтому возвращаться ему незачем. Более того, ранее телеведущая Маша Ефросинина в одном из эфиров программы "Гроші" намекнула, что Галкин и Пугачева даже лишились своего шикарного замка под Москвой из-за поддержки Украины.