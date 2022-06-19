"Копія тата": Максим Галкін поділився рідкісним сімейним знімком з дітьми та Аллою Пугачовою

Свій день народження артист провів у родинному колі.

У суботу, 18 червня, російський гуморист та шоумен Максим Галкін відзначав 46-річчя, і на честь свого свята комік показав, як він його відзначав. Святкування було скромним у тихому сімейному колі з дружиною, відомою співачкою Аллою Борисівною Пугачовою, та їхніми спільними дітьми Лізою та Гаррі.

На своїй сторінці в Інстаграм артист поділився зі своїми підписниками милим сімейним фото зі своїми рідними. Варто зазначити, що останнім часом Галкін не так часто радує фанів знімкам своїх діток або Алли Борисівни.

Також не можна не помітити незвичайний святковий торт для іменинника зі смішним написом: десерт на 90% покритий чорною глазур’ю, на якій написано "Максиму", а на маленькій частині, яка вкрита білим, написано "Гостям".

"День народження! Сім’я — це сила!" — підписав фото Галкін.

У коментарях шанувальники артиста вітають його зі святом, а також захоплюються красою Алли Борисівни. Багато хто відзначив, що артистка з кожним роком все молодшає та молодшає. Також користувачі мережі помітили, що дітки на вигляд "розділилися" і син Гаррі дуже схожий на свого зіркового тата, а ось дівчинка Ліза — копія мами.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова вже кілька місяців живуть в Ізраїлі, куди вони разом з дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Російські артисти відкрито підтримують Україну у війні із росією.

Також зазначимо, що у рф проти пародиста вже готується кримінальна справа за його висловлювання на підтримку України, тому повертатися йому нема чого. Щобільше, раніше телеведуча Маша Єфросініна в одному з ефірів програми "Гроші" натякнула, що Галкін та Пугачова навіть втратили свій шикарний замок під Москвою через підтримку України.