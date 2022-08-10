Галкин умилил сеть архивным снимком с Пугачевой: "лет 20 этой фотографии"

На романтическом черно-белом снимке Алла Борисовна в прямом смысле стоит "за мужем".

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который ранее протроллил россиян на своем концерте в Юрмале, гастролирует по странам Балтии один, без сопровождения своей супруги, известной певицы, Примадонны Аллы Борисовны Пугачевой. Несмотря на то, что он поехал ненадолго, он уже сильно скучает по своей семье.

Об этом Галкин отметил на своей странице в Инстаграм, прикрепив к своему чувственному посту архивный снимок с Аллой Борисовной, который 20 лет назад сделал известный литовский фотограф, имени которого юморист забыл. Итого выходит, что на фото Примадонне — 53, а Галкину — 26.

"Вот так он нас увидел. На пару дней отъехал — а уже скучаю" — подписал романтический снимок комик.

В комментариях подписчики Галкина восхищают их с Аллой Борисовной семьей, и желают им много хорошего. Многие комментаторы отмечают, что пара совсем не измелилась, и также молодо и свежо выглядит и сейчас.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин вместе уже 20 лет. Вполне вероятно, что этот снимок был сделать на заре их отношений, которые начались с музыкального фестиваля "Славянский базар", и с премьеры их совместной композиции "Будь или не будь". Пара связала себя узами брака 23 декабря 2011 года, и сейчас они воспитывают двоих общих детей – близнецов Гарри и Лизу, которых родила суррогатная мать.

Отметим, что Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев жили в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Российские артисты открыто поддерживают украинцев в войне с россией. Более того, пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем. А телеведущая Маша Ефросинина намекнула, что Галкин и Пугачева лишились своего шикарного замка в Подмосковье из-за поддержки Украины.

Напомним, что российский юморист и телеведущий Максим Галкин продолжает троллить российских деятелей, и после шуток о главных пропагандистах россии — Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева, юморист потроллил российского президента путина. А на одном из своих концертов в Израиле шоумен рассказал, каким он видит монумент российскому диктатору.