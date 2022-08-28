«Ни в чем не виновата»: Максим Галкин сделал заявление о "суррогатной маме" Лизы и Гарри

Артист высказался на щекотливую тему

Муж внезапно вернувшейся в рф Аллы Пугачевой Максим Галкин решил "расставить все точки над "i" в такой щекотливой теме, как суррогатное материнство его детей Лизы и Гарри.

Сделать он это решил в своем аккаунте в социальной сети.

Как известно, в 2013 году Алла Пугачева и Максим Галкин обзавелись общими наследниками. У пары родились двойняшки – Лиза и Гарри. Малышей чете подарила суррогатная мать. Имя женщины, которая вынашивала детей, не разглашалось.

Между тем в рф начали усиленно распространяться слухи о том, что детей паре подарила некая симпатичная блондинка Елена Ширинина, притом за весьма кругленькую сумму.

По словам юмориста, недавно к нему обратились родственники Елены Ширининой, которые страдают от постоянно публикуемой о ней лжи.

"Еще в 2013 году ее пригласили в эфир по видеосвязи, обманули, сказав, что просто хотят услышать экспертное мнение о суррогатном материнстве, и до видеосвязи (так, чтобы она не знала) намекнули, что она является нашей суррогатной мамой. С тех пор эта ложь публикуется и тиражируется масштабно каждый год", — написал Галкин.

Елена Ширинина

По словам Максима Галкина, он и его семья привыкли к вранью в СМИ. А Елена Ширинина, в свою очередь, человек непубличный, и ложь, льющаяся из газет и с экранов, портит ей жизнь и вредит репутации. Родные блондинки также страдают.

"Елена не имеет к нам никакого отношения. Она не наша суррогатная мама. Она ни в чем не виновата. Никаких тайн она не раскрывала, она никем не ангажирована, кроме проблем и преследования эта слава ей ничего не приносит", — подчеркнул муж Аллы Пугачевой.

Максим Галкин напомнил представителям прессы о совести и призвал СМИ прекратить подставлять Елену, которая не имеет возможностей донести правду публике и обелить собственное доброе имя.

Напомним, ранее Максим Галкин умилил сеть архивным снимком, на котором выглядит совсем мальчиком.