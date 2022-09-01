Пугачова їдко висміяла головного пропагандиста рф

Співачці довелося відреагувати на випади пропагандиста

Російські пропагандисти накинулися на співачку Аллу Пугачову після її повернення до росії. Примадонна навіть написала кілька слів у соцмережах після чергового випаду Володимира Соловйова на її адресу.

Відповідний пост Пугачова опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Співачка лише пошкодувала пропагандиста, який "може луснути через злобу".

"Шкода Володю. Так і лопнути можна від злості й хамства ", — лаконічно написала Алла, прикріпивши до посту колаж, на одній стороні якого розташоване фото Соловйова, а на іншій — її знімок з чоловіком, Максимом Галкіним.

Додамо, що у День знань, 1 вересня, Алла повела своїх дітей — двійнят Лізу та Гаррі — на лінійку до "Першої московської гімназії" — елітної школи МДУ ім. Ломоносова. Там Примадонна заявила, що хоче набити морду одній людині. Можливо, співачка мала на увазі саме Соловйова.

Напередодні Соловйов почав істерити з приводу того, що Пугачова повернулася до росії.

"Повернулась до росії, щоб дітей до школи відправити, чи у відпустці була? Та кого дурити? І не помітила, що чоловік ніс, не промовила ні слова. А приїхала навіщо? Гроші скінчилися? Не думаю. А ми повинні вдавати й розчулюватися, і сльозу з очей: "Ой, Пугачова повернулася!" Що ж ми нічого не розуміємо? Зібратися ніяк не могла! Нехай все пояснить. Вона ж прибула навести лад у головах росіян", — раніше заявляв Соловйов.

Раніше повідомлялося, що Галкін підколов росіян у Латвії, перейшовши на латиську мову. До цього комік їдко висміяв президента росії володимира путіна.