"Без обратного билета": Пугачева тайно покинула россию, прихватив с собой детей от Галкина

Российская певица, призвавшая признать ее иноагентом в рф, снова улетела в Израиль

Российская певица Алла Пугачева, вернувшаяся в россию в конце августа, чтобы проводить двойняшек Лизу и Гарри в школу, вернулась с детьми в Израиль, куда исполнительница вместе с Максимом Галкиным улетела сразу после полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

73-летняя Примадонна, как передает 5-tv со ссылкой на собственные данные, была замечена в аэропорту Внуково. Обратного билета у певицы не имелось, сообщает издание.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев жили в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Позже пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем. Сейчас Галкин гастролирует по миру со своими юмористическими номерами, в которых высмеивает российских пропагандистов и самого президента россии путина.

Возвращение Пугачевой на родину не обошлось без скандалов: Галкин был признан иноагентом, и молчавшая месяцами певица разразилась манифестом в социальных сетях. Пугачева потребовала сделать ее иноагентом вслед за мужем.

Как сообщалось ранее, в список "иностранных агентов" в рф недавно попал известный российский музыкант Андрей Макаревич. Он не стал отмалчиваться, а посвятил этому короткую песню.