"Еще свалит путина": Алла Пугачева напугала хейтеров в рф, повторив жест, который делала рядом с мертвым Горбачевым

Многие считают, что Пугачева посылает кому-то сигнал, смысл которого боятся признать

Поклонники 73-летней певицы Аллы Пугачевой в рф из числеа твердолобых путинистов всерьез напуганы поведением, которое демонстрирует исполнительница хита "Миллион алых роз" и супруга "иноагента" Максима Галкина.

Дело в том, что некоторые из них считают, что жест певицы у гроба первого президента СССР Михаила Горбачева стал предупреждением нынешнему русскому режиму и вызовом диктатору кремля путину – после него положение "фюрера" зашаталось, особенно после так называемой "мобилизации".

К тому же на днях супруга юмориста (возможно, будущего президента рф) Максима Галкина повторила свой странный жест на вечеринке, которую закатил 62-летний Игорь Николаев.

А накануне снимок с вытянувшей указательный палец Пугачевой появилось в микроблоге Николаева в Instagram.

"Фирменный" жест Пугачевой

На снимке также можно заметить композитора Игоря Крутого.

"Сейчас поклонники гадают: может Алла Борисовна хочет что-то сказать людям? Ведь никаких внешних причин для указующего осуждения ни в первом, ни во втором случае не было", — пишет "Телепрограмма".

Гости "вечерины" у Николаева

В комментариях развернулась бурная дискуссия по поводу жеста Пугачевой.

Многие склоняются к конспирологическим версиям.

"Странно как-то, как будто какой-то сигнал подает. Только непонятно, кому и какой", "Это явно послание. Видимо, в первый раз адресат его не получил", "Разве случайность, что она на двух снимках позирует подобным образом?", "Неужели хочет скинуть путина?", "Может, намекает кремлю?" — недоумевают пользователи Сети.

В целом, похоже, Примадонне удалось поколебать позицию "влюбленных в путина" россиян и дать им понять: готовьтесь, грядут перемены. И Дагестан – только начало.