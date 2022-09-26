"Ще звалить путіна": Алла Пугачова налякала хейтерів у росії, повторивши жест, який робила поряд із мертвим Горбачовим
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Багато хто вважає, що Пугачова посилає комусь сигнал, сенс якого бояться визнати
Шанувальники 73-річної співачки Алли Пугачової в Росії з числа твердолобих путіністів всерйоз налякані поведінкою, яку демонструє виконавиця хіта "Мільйон червоних троянд" та дружина "іноагента" Максима Галкіна.
Справа в тому, що деякі з них вважають, що жест співачки біля труни першого президента СРСР Михайла Горбачова став попередженням нинішньому російському режиму та викликом диктатору кремля путіну – після нього становище "фюрера" захиталося, особливо після так званої "мобілізації".
До того ж днями дружина гумориста (можливо, майбутнього президента росії) Максима Галкіна повторила свій дивний жест на вечірці, яку закотив 62-річний Ігор Ніколаєв.
А напередодні знімок з Пугачової, що підняла догори вказівний палець, з’явилося в мікроблозі Миколаєва в Instagram.
На знімку також можна побачити композитора Ігоря Крутого.
"Зараз шанувальники гадають: може Алла Борисівна хоче щось сказати людям? Адже жодних зовнішніх причин для вказівного засудження ні в першому, ні в другому випадку не було", — пише Телепрограма.
У коментарях розгорнулася бурхлива дискусія щодо жесту Пугачової.
Багато хто схиляється до конспірологічних версій.
"Дивно якось, ніби якийсь сигнал подає. Тільки незрозуміло, кому і який", "Це явно послання. Мабуть, вперше адресат його не отримав", "Хіба випадковість, що вона на двох знімках позує подібним чином". ?", "Невже хоче скинути путіна?", "Може, натякає кремлю?" — дивуються користувачі Мережі.
Загалом, схоже, Примадонні вдалося похитнути позицію "закоханих у путіна" росіян і дати їм зрозуміти: готуйтеся, будуть зміни. І Дагестан – лише початок.