"Без зворотного квитка": Пугачова таємно покинула росію, прихопивши з собою дітей від Галкіна

Російська співачка, яка закликала визнати її іноагентом у рф, знову відлетіла до Ізраїлю

Російська співачка Алла Пугачова, яка повернулася до росії наприкінці серпня, щоб провести двійнят Лізу та Гаррі до школи, повернулася з дітьми до Ізраїлю, куди виконавиця разом із Максимом Галкіним відлетіла відразу після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

73-річна Примадонна, як передає 5-tv із посиланням на власні дані, була помічена в аеропорту Внуково. Зворотного квитка співачка не мала, повідомляє видання.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова кілька місяців жили в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Пізніше пародист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого. Наразі Галкін гастролює світом зі своїми гумористичними номерами, в яких висміює російських пропагандистів і самого президента росії путіна.

Повернення Пугачової на батьківщину не обійшлося без скандалів: Галкін був визнаний іноагентом, і співачка, що мовчала місяцями, вибухнула маніфестом у соціальних мережах. Пугачева зажадала зробити її іноагентом вслід за чоловіком.

Як повідомлялося раніше, до списку "іноземних агентів" у рф нещодавно потрапив відомий російський музикант Андрій Макаревич. Він не відмовчувався, а присвятив цьому коротку пісню.