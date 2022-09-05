Примадонну и ее мужа продолжают преследовать недоброжелатели

Певица Алла Пугачева, после своего неожиданного возвращения в россию, получила гневное послание с матом на здании "Останкино" в Москве. Неизвестные решили уточнить у Примадонны, почему она вернулась на родину без своего мужа, российского юмориста Максима Галкина.

Матерное обращение на телецентре, адресованное к 73-летней певице, гласит: "Алла, где мужа прое**ла?". Напомним, что сейчас артист, судя по постам в Инстаграме, гастролирует по миру.

Нецензурная надпись появилась на "Останкино" в понедельник ночью, 5 сентября.

Это уже второе сообщение на телецентре, обращенное Пугачевой. Первое появилось в мае 2022 года после отъезда звездных супругов в Израиль — оно тоже было матерным. Тогда на "Останкино" высветили надпись: "Алла, хорошо, что ты убежала. Алла ты давно тут всех за***ла".

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Тогда Примадонна не стала отмалчиваться. У себя в Инстаграме певица написала: "Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!".

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев жили в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Максим Галкин, напомним, выступил против вторжения россии в Украину. Сама Пугачева по этому поводу публично не высказывалась.

Более того, пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем. А телеведущая Маша Ефросинина намекнула, что Галкин и Пугачева лишились своего шикарного замка в Подмосковье из-за поддержки Украины.