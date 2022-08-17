Ніякої російської мови: в Україні змінили правила Нацвідбору на "Євробачення"

Як в Україні обиратимуть представника на "Євробачення" 2023 року.

В Україні стартував прийом заявок на Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023", який відбудеться у Великій Британії від імені України. Варто зазначити, що через війну організатори Нацвідбору трохи змінили правила проведення конкурсу у 2023 році.

Про зміни в правилах, а також про нового музичного продюсера, повідомило "Суспільне мовлення" в Instagram. Зазначимо, що часу в українських артистів, котрі хочуть представити Україну на міжнародній арені, до 15 жовтня 2022 року. Заявку на участь можна оформити на сайті Національного відбору.

Що змінилося в українському Нацвідборі у 2023 році:

Склад та журі фіналу Нацвідбору та національного журі для міжнародного конкурсу Євробачення визначатимуть українці за допомогою онлайн-голосування.

До участі у Євробаченні допускаються сольні виконавці чи групи, які вже існують чи створені спеціально для участі у Нацвідборі.

Мова пісні — будь-яка, крім російської.

Обов’язкова особиста участь у прослуховуванні учасників лонгліста.

Фінал Національного відбору планують провести у грудні 2022 року, а не у лютому, як завжди. Переможця буде оголошено під час трансляції на діджитал-платформах та у прямому ефірі телеканалу "Суспільне".

Ще одним нововведенням став вибір нового музичного продюсера конкурсу. У 2023 році ним став лідер гурту Pianoбой, музикант Дмитро Шуров.

"Я радий можливості працювати музичним продюсером цьогорічного відбору. Я хочу, щоб Європа почула і побачила сучасного українського музиканта, який є частиною світового музичного контексту" — зазначив Шуров.

Нагадаємо, що гурт Kalush Orchestra, який став переможницею конкурсу "Євробачення-2022", оголосив, що незабаром вийде їхня творча колаборація з британським артистом Семом Райдером, який посів друге місце на пісенному конкурсі цього ж року.