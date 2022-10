"Наш час вже близенько": тріумфатори Євробачення Kalush записали мегахіт про Україну з The Rasmus (відео)

Всього за годину пісню вже прослухали понад 50 тисяч разів

Український гурт Kalush Orchestra, який здобув перемогу на Євробаченні-2022, а нещодавно тріумфально виступив перед українськими військовими в Іспанії, записав спільний трек з легендарними рокерами The Rasmus. Пісня дістала назву In the shadows of Ukraine.

Уривок із нового треку українською мовою Kalush опублікував у своєму Інстаграм. Всього за годину його вже прослухали понад 50 тисяч разів.

"Йо, братва! Ну що чекали на новий трек? У п’ятницю 21.10 о 12:00 на YouTube Kalush Orchestra у нас виходить довгоочікуваний реліз у колаборації з гуртом The Rasmus. Спойлеримо вам частину відео", — презентували прем’єру українські артисти.

"Не плаче ненька, нас час вже близько. Встану раненько, візьму стареньку. Сонце зійде — згинути всі вороженьки", — йдеться у тексті пісні.

Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну гурт Kalush Orchestra активно підтримує українську армію. Після перемоги на "Євробаченні-2022" Kalush Orchestra продали свій кубок із конкурсу на аукціоні для потреб ЗСУ, а 24 серпня організували благодійну акцію. Протягом доби вони просили шанувальників надсилати по 24 гривні для реабілітації захисників "Азовсталі". За добу гурт зібрав 5 мільйонів гривень, які вже наступного дня передали на лікування військових.