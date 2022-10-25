Финал Нацотбора на "Евровидение 2023" перенесли: известна новая дата

Украина определится со своим представителем на конкурсе гораздо раньше, чем это было всегда.

Подготовка к песенному конкурсу "Евровидение-2023", который от имени Украины пройдет в Великобритании в Ливерпуле, продолжается. И совсем скоро своего представителя, который выступит на международной музыкальной арене, объявит и наша страна. Обычно Нацотбор в Украине проходил в феврале, однако в этому году организаторы решили провести его намного раньше.

Финал Национального отбора на "Евровидение 2023" состоится 17 декабря 2022 года, сообщается на официальной странице конкурса в Украине в Инстаграм. Также организаторы отметили, что ради безопасности участников — Нацотбор будет проходить в укрытии.

Производством телеверсии финала Национального отбора на Евровидение-2023 будет заниматься победитель творческого конкурса ООО "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН". Компания должна обеспечить: сценическое решение, режиссерское видение; проведение репетиций, а также передачу прямоэфирного сигнала на телеканалы Общественного Вещания.

Нацотбор на "Евровидение 2023" от Украины: что известно

Состав и жюри финала Нацотбора и национального жюри для международного конкурса Евровидения будут определять украинцы с помощью онлайн-голосования.

К участию в Евровидении допускаются сольные исполнители или группы, уже существующие или созданные специально для участия в Нацотборе.

Язык песни — любой, кроме русского.

Победитель будет объявлен во время трансляции на диджитал-платформах и в прямом эфире телеканала "Суспильне".

Новый музыкальный продюсер конкурса в 2023 году — лидер группы Pianoбой, музыкант Дмитрий Шуров.

Все заявки потенциальных участников принимались до 15 октября 2022 года.

Как сообщалось ранее, 15 мая 2022 года группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" завоевала победу, что означало, что в следующем году организовывать конкурс должна была Украина. Однако из-за опасений о безопасности участников и гостей, конкурс решили перенести в другую страну