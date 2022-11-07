Визначили трійку суддів на Нацвідбір Євробачення-2023: за кого проголосували українці

Вперше склад журі Національного відбору формувала публіка

В Україні цього року суддів на Нацвідбір конкурсу Євробачення-2023 обирали глядачі, голосування проходило в мобільному додатку "Дія". За підсумками опитування до складу журі включено трьох артистів – Джамала, Юлія Саніна й Тарас Тополя.

Про результати голосування повідомляє suspilne.eurovision у Instagram у понеділок, 7 листопада. Українці голосували за членів журі з 31 жовтня до 10.00 цього дня. Таке нововведення вперше застосували у нашій країні.

Так, трійка суддів Нацвідбору Євробачення-2023 виглядає так:

Тарас Тополя – у лідера гурту "Антитіла" 17,41% голосів. Джамала – співачка, переможниця Євробачення-2016 набрала 15,71%. Юлія Саніна – фронтвумен гурту The HARDKISS з 15,70%.

Зазначимо, що всього в опитуванні взяло участь понад 500 тисяч людей.

Крім трійки переможців серед кандидатів на суддівське крісло були DZIDZIO (Михайло Хома), Тіна Король, Злата Огневич, Катерина Павленко (Monokate), Костянтин Томільченко та Валерій Харчишин.

Ось за кого проголосувала Україна. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Як інформує Мінцифра у своєму Телеграм-каналі, Тополя, Джамала та Саніна мають підписати офіційну угоду, і лише після цього трійку журі оголосять публічно.

Фінал Нацвідбору Євробачення відбудеться 17 грудня 2022 року. Тоді й оберуть артиста, який представить Україну на пісенному конкурсі Євробачення у 2023 році. Як писав "Телеграф", музичним продюсером конкурсу цього разу став лідер гурту Pianoбой, музикант Дмитро Шуров. Тим часом, низка країн відмовилася від виступів на Євробаченні-2023 у зв’язку з усуненням білорусі та росії.