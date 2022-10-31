Українці у захваті від нововведення на Нацвідборі Євробачення-2023: що змінилося

Цього року суддів для національного етапу Євробачення оберуть самі глядачі

На Національному відборі Євробачення-2023, яке пройде від імені України у Великій Британії, з’явилося нововведення. Наразі глядачі зможуть голосувати не лише за учасників, а й визначити склад журі на фінал Нацвідбору. Кожен може обрати найкращого, на його думку, артиста зі списку запропонованих в опитуванні.

Проголосувати можна онлайн у мобільному додатку "Дія". Голосування стартувало 31 жовтня і триватиме до 10:00 7 листопада. Інформацію про це повідомив Суспільний мовник на своїй сторінці в Instagram у понеділок.

У списку зірок, які можуть зайняти суддівське крісло на фіналі Нацвідбору-2023:

Джамала

DZIDZIO (Михайло Хома)

Тіна Король

Злата Огневич

Катерина Павленко (Monokate)

Юлія Саніна

Костянтин Томільченко

Тарас Тополя

Валерій Харчишин

На момент публікації матеріалу у голосуванні лідирувала співачка Джамала, переможниця конкурсу у 2016 році. Найменше голосів у хореографа Костянтина Томільченка.

Голосування за журі Нацвідбору триватиме до 7 листопада

Зазначимо, що глядачі позитивно сприйняли таку ідею. Щоправда, деяким не вистачило серед кандидатів Андрія Данилка (Вєрки Сердючки).

Коментатори раді нововведенню, але сумують за Данилком

Як проголосувати за журі Нацвідбору Євробачення-2023

Алгоритм дуже простий:

Зайдіть у "Дію". Натисніть "Послуги", виберіть "Опитування". Виберіть одного кандидата, який займе крісло судді.

Три кандидати із найбільшою кількістю голосів увійдуть до складу журі Нацвідбору. Зазначимо, що голосувати можуть лише повнолітні.

Як повідомлялося раніше, фінал Національного відбору на Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня 2022 року, тобто набагато раніше, ніж зазвичай. Цього разу у ролі музичного продюсера конкурсу виступив лідер гурту Pianoбой, музикант Дмитро Шуров. Вже відомо, які країни братимуть участь у Євробаченні-2023. Відмовилися від виступів вісім держав у зв’язку з усуненням Білорусі та росії.