Kalush Orchestra "залетіли в гості" до Арнольда Шварценеггера: українці поділились епічними фото

Зірка "Термінатора" підтримує Україну з перших днів війни

Український гурт Kalush Orchestra, переможці пісенного конкурсу "Євробачення" у 2022 році вирушили в тур Америкою і зустрілися в Лос-Анджелесі із голлівудською зіркою, 75-річним Арнольдом Шварценеггером.

"Йо, вчора залетіли в гості до Арнольда Шварценеггера. Він запросив нас до себе додому та вийшов зустрічати з великим домашнім ослом", — повідомив своїм шанувальникам вокаліст гурту Олег Псюк на своїй сторінці в Інстаграмі.

Виконавець поділився, що з легендою Голлівуду вони поговорили про ситуацію в Україні та подякували за його підтримку, поділились наскільки це важливо для всіх українців, які зараз переживають всі біди війни з російським окупантом.

"Ви знаєте, Арнольд Шварценеггер активно підтримує українців з перших днів війни, за що ми йому дуже вдячні. Віримо, що закордонна підтримка буде тільки посилюватися. Приємно було зустрітись з такою легендою, я можна сказати виріс на фільмах з його участю", — додав Олег Псюк.

В свою чергу зірка "Термінатора" написав на своїй сторінці у соцмережі, що зустріч з українським гуртом була фантастичною. "Ви надихаєте мене!", — підписав фото "залізний Арні".

На днях Kalush Orchestra випустили спільний кліп з відомим рок-гуртом The Rasmus. Пісня отримала назву In the shadows of Ukraine — кавер на легендарний трек рокерів In the shadows.