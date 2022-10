Kalush Orchestra та The Rasmus випустили спільний хіт і привели українців у захват (відео)

Музиканти зробили аранжування до хіту The Rasmus в українському стилі

Тріумфатори Євробачення український гурт Kalush Orchestra, який нещодавно тріумфально виступив перед українськими військовими в Іспанії, записав кавер на легендарний трек рокерів The Rasmus In the shadows. Пісня дістала назву In the shadows of Ukraine.

Нова відеоробота гурту з’явилася на каналі Kalush Orchestra у YouTube. Загалом за годину відео зібрало 17 тисяч переглядів.

Музиканти зробили аранжування до хіту The Rasmus в українському стилі, де особливо виділяються партії із сопілкою, а також додали український текст. "Не плаче ненька, нас час вже близенько. Встану раненько, візьму стареньку. Сонце зійде — згинути всі вороженьки", — йдеться у тексті пісні.

Кліп також пронизаний українськими мотивами. Так, на відео з’являється дівчина у вишиванці та віночку та козак. Крім того, у кліпі з’являються українські воїни.

Як пісня, так і кліп викликали справжнє захоплення серед українців. У коментарях під відео вони не втомлюються висловлювати музикантам своє замилування.

Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну гурт Kalush Orchestra активно підтримує українську армію. Після перемоги на "Євробаченні-2022" Kalush Orchestra продали свій кубок із конкурсу на аукціоні для потреб ЗСУ, а 24 серпня організували благодійну акцію. Протягом доби вони просили шанувальників надсилати по 24 гривні для реабілітації захисників "Азовсталі". За добу гурт зібрав 5 мільйонів гривень, які вже наступного дня передали на лікування військових.