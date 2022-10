Kalush Orchestra и The Rasmus выпустили совместный хит и привели украинцев в восторг (видео)

Музыканты сделали аранжировку к хиту The Rasmus в украинском стиле

Триумфаторы Евровидения украинская группа Kalush Orchestra, которая недавно триумфально выступила перед украинскими военными в Испании, записала кавер на легендарный трек рокеров The Rasmus In the shadows. Песня получила название In the shadows of Ukraine.

Новая видеоработа группы появилась на канале Kalush Orchestra в YouTube. Всего за час видео собрало 17 тысяч просмотров.

Музыканты сделали аранжировку к хиту The Rasmus в украинском стиле, где особенно выделяются партии с сопилкой, а также добавили украинский текст. "Не плаче ненька, нас час вже близенько. Встану раненько, візьму стареньку. Сонце зійде — згинуть всі вороженьки", — говорится в тексте песни.

Клип также пронизан украинскими мотивами. Так, на видео появляется девушка в вышиванке и веночке и козак. Кроме того в клипе появляются украинские воины.

Как песня, так и клип вызвали настоящий восторг среди украинцев. В комментариях под видео они не устают выражать музыкантам свое восхищение.

Напомним, что с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину группа Kalush Orchestra активно поддерживает украинскую армию. После победы на "Евровидении-2022" Kalush Orchestra продали свой кубок с конкурса на аукционе для нужд ВСУ, а 24 августа организовали благотворительную акцию. В течение суток они просили поклонников посылать по 24 гривны для реабилитации защитников "Азовстали". За сутки группа собрала 5 миллионов гривен, которые уже на следующий день передали на лечение военных.