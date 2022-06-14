Арнольд Шварценеггер розкритикував Європу за допомогу росії: "На наших руках кров"

Актор звинуватив Європу у фінансуванні росії у війні з Україною.

Відомий американський актор, колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер у вівторок, 14 червня, виступив на кліматичній конференції Austrian World Summit у Відні, під час якої торкнувся і теми війни в Україні.

Актор, який давно виступає проти забруднення навколишнього середовища, вважає, що війна в Україні — це ще одна причина відмовитись від використання викопного палива. Щобільше, країни Європи, які яро виступають на підтримку українців, насправді фінансують росію у цій війні, купуючи газ та нафту в рф.

"На наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну", — сказав Шварценеггер, зазначивши, що вартість тих 1300 ракет, які росія запустила в українські міста протягом перших двох місяців війни, коштували 7,7 мільярда євро, тоді як за цей же час Європа заплатила росії 44 мільярди євро.

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Шварценеггер вважає, що зараз існують усі необхідні технології, які дозволять залишити викопне природне паливо в минулому.

Нагадаємо, що нещодавно про путіну-вбивцю висловився скандальний російський актор Олексій Панін. За його словами, він не міг відкрито говорити на своїй батьківщині про ті звірства, які робить президент росії. Найбільше росіянин переживав за свою дочку, в якої, крім нього, нікого не залишилося.