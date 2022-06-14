Арнольд Шварценеггер раскритиковал Европу за помощь россии: "На наших руках кровь"

Актер обвинил Европу в финансировании рф в войне с Украиной.

Известный американский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер во вторник, 14 июня, выступил на климатической конференции Austrian World Summit в Вене, во время которой затронул и тему войны в Украине.

Актер, который давно выступает против загрязнения окружающей среды, считает, что война в Украине — это еще одна причина отказаться от использования ископаемого топлива. Более того, страны Европы, которые яро выступают в поддержку украинцев, на самом деле финансируют россию в этой войне, покупая газ и нефть в рф.

"На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну", — сказал Шварценеггер, отметив, что стоимость тех 1300 ракет, которые россия запустила в украинские города в течение первых двух месяцев войны, стоили 7,7 миллиарда евро, в то время, как за это же время Европа заплатила рф 44 миллиарда евро.

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Шварценеггер считает, что сейчас существуют все необходимые технологии, которые позволят оставить ископаемое топливо в прошлом.

Напомним, что недавно о путине-убийце высказался скандальный российский актер Алексей Панин. По его словам, он не мог открыто говорить на своей родине о тех зверствах, которые совершает президент россии. Больше всего россиянин переживал за свою дочь, у которой, кроме него, никого больше не осталось.