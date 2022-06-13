"Не смог бы сказать в россии, что путин - убийца": одиозный Панин назвал причину

Российский актер переживает за свою дочь

Скандальный российский актер Алексей Панин, который критикует преступный режим президента россии владимира путина, заявил, что живя и работая в рф, не смог бы открыто сказать обо всех зверствах оккупантов и о том, что путин — убийца.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Панин признался, что молчал только из-за безопасности своей дочери, у которой, кроме него, больше никого нет.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"У дочки, кроме меня, никого не осталось. Поэтому наверное, я бы не смог, к сожалению, в россии в лоб сказать, что путин — убийца, и мне бы пришлось подбирать какие-то синонимы", – признался актер.

Взгляды и заявления Алексея Панина

После аннексии Крыма российский актер Алексей Панин выступил в поддержку политики российской власти, за что СБУ открыла в отношении актера уголовное дело. Однако в январе 2020 года Панин в Инстаграме извинился перед украинцами за развязанную рф войну. В марте этого года актер осудил российскую агрессию против Украины и назвал путина палачом.

Сейчас Алексей Панин живет в Испании.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская группа "Земляне", которая развлекала оккупантов в украинском Херсоне, попала в ДТП. Карма в действии, как говорится.