Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда специально для "Телеграфа" оценил последние заявления кровавого диктатора

Президент россии, диктатор владимир путин, напавший на Украину, заявил 9 июня, что планирует дальше расширять рф – путем завоевания территорий других государств.

При этом сравнил себя с императором Петром I.

Ничего удивительного в такой захватнической логике путина нет.

Во-первых, так называемые денацификация и демилитаризация, под предлогом чего рф открыто вторглась в Украину в феврале, были непонятны российскому обществу.

Во-вторых, широкомасштабная война россии против Украины продолжается уже более 15 недель. И надо находить какую-то формулу, которая поясняет явно пошедшую не по плану "специальную военную операцию".

Потому и предложена формула расширения российских земель. На фоне 350-летия со дня рождения Петра I российский режим пытается объяснить гражданам рф, зачем на самом деле он пошел войной против Украины.

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Война продолжается, захватываются всё новые украинские территории.

И путин своим заявлением послал соответствующие сигналы не только российскому населению, но и всему миру. Да, мы захватываем новые территории. А вы нам ничего сделать не можете.

Эта логика питерского гопника понятна. Но действенна лишь до поры, до времени. А именно – до того времени, пока Украина не получит нужного количества западного тяжелого вооружения. Чтобы нанести по захватчикам не сдерживающий удар, а сокрушительный контрудар – в ответ. Уверен, так всё и будет.

Что касается путина, то эти его заявления свидетельствуют также о том, что исключительно трибунал над российскими военными преступниками, публичный приговор – могут изменить ситуацию, прежде всего, для самой рф.