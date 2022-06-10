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путин сделал признание. Остановить этого гопника может только трибунал - Евгений Магда

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Евгений Магда Евгений Магда
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В новых имперских угрозах путина на самом деле нет ничего удивительного
В новых имперских угрозах путина на самом деле нет ничего удивительного

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда специально для "Телеграфа" оценил последние заявления кровавого диктатора

Президент россии, диктатор владимир путин, напавший на Украину, заявил 9 июня, что планирует дальше расширять рф – путем завоевания территорий других государств.

При этом сравнил себя с императором Петром I.

Ничего удивительного в такой захватнической логике путина нет.

Во-первых, так называемые денацификация и демилитаризация, под предлогом чего рф открыто вторглась в Украину в феврале, были непонятны российскому обществу.

Во-вторых, широкомасштабная война россии против Украины продолжается уже более 15 недель. И надо находить какую-то формулу, которая поясняет явно пошедшую не по плану "специальную военную операцию".

Потому и предложена формула расширения российских земель. На фоне 350-летия со дня рождения Петра I российский режим пытается объяснить гражданам рф, зачем на самом деле он пошел войной против Украины.

Война продолжается, захватываются всё новые украинские территории.

И путин своим заявлением послал соответствующие сигналы не только российскому населению, но и всему миру. Да, мы захватываем новые территории. А вы нам ничего сделать не можете.

Эта логика питерского гопника понятна. Но действенна лишь до поры, до времени. А именно – до того времени, пока Украина не получит нужного количества западного тяжелого вооружения. Чтобы нанести по захватчикам не сдерживающий удар, а сокрушительный контрудар – в ответ. Уверен, так всё и будет.

Что касается путина, то эти его заявления свидетельствуют также о том, что исключительно трибунал над российскими военными преступниками, публичный приговор – могут изменить ситуацию, прежде всего, для самой рф.

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Теги:
#Россия #Владимир Путин #Оккупация