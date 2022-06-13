Дудь продает в россии "лакшери" квартиру: как выглядят апартаменты (фото)

Известный россиянин уехал из россии и теперь живет в Испании

Российский журналист и блогер Юрий Дудь, выступающий против российского вторжения в Украину осуждая политику Кремля, продает недвижимость в россии.

Как сообщают росСМИ, Дудь выставил на продажу собственную квартиру у метро "Тульская" (50 м², 4 этаж). Стоимость квартиры составляет 25 млн рублей (больше 8 млн грн).

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Известно, что недвижимость, в которой блогер брал интервью у различных российских звезд, Дудь продает через своего друга, чтобы не "палиться".

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Сам Дудь вместе с женой и детьми уехал в Испанию, где обосновался в Барселоне. СМИ выяснили, что вид на жительство россиянин получил, оформив "золотую визу". Ее выдают людям, сделавшим значительный вклад в развитие испанской экономики. Одно из условий – покупка недвижимости в Испании на сумму свыше 500 тысяч евро. Предполагается, что "золотую визу" также получили жена и дети Дудя.

Юрий Дудь с женой Ольгой Боневой

Как писал "Телеграф", ранее украинские беженцы ответили Юрию Дудю на три тезиса российской пропаганды.