Дудь продает в россии "лакшери" квартиру: как выглядят апартаменты (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 28
Известный россиянин уехал из россии и теперь живет в Испании
Российский журналист и блогер Юрий Дудь, выступающий против российского вторжения в Украину осуждая политику Кремля, продает недвижимость в россии.
Как сообщают росСМИ, Дудь выставил на продажу собственную квартиру у метро "Тульская" (50 м², 4 этаж). Стоимость квартиры составляет 25 млн рублей (больше 8 млн грн).
Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram
Известно, что недвижимость, в которой блогер брал интервью у различных российских звезд, Дудь продает через своего друга, чтобы не "палиться".
Сам Дудь вместе с женой и детьми уехал в Испанию, где обосновался в Барселоне. СМИ выяснили, что вид на жительство россиянин получил, оформив "золотую визу". Ее выдают людям, сделавшим значительный вклад в развитие испанской экономики. Одно из условий – покупка недвижимости в Испании на сумму свыше 500 тысяч евро. Предполагается, что "золотую визу" также получили жена и дети Дудя.
Как писал "Телеграф", ранее украинские беженцы ответили Юрию Дудю на три тезиса российской пропаганды.