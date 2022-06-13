Дудь продає в росії "лакшері" квартиру: як виглядають апартаменти (фото)

Відомий росіянин виїхав з росії й тепер живе в Іспанії

Російський журналіст та блогер Юрій Дудь, який виступає проти російського вторгнення в Україну засуджуючи політику Кремля, продає нерухомість у росії.

Як повідомляють росЗМІ, Дудь виставив на продаж власну квартиру біля метро "Тульська" (50 м², 4 поверх). Вартість квартири складає 25 млн рублів (понад 8 млн грн).

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Відомо, що нерухомість, в якій блогер брав інтерв’ю у різних російських зірок, Дудь продає через свого друга, щоб не "палитися".

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Сам Дудь разом із дружиною та дітьми поїхав до Іспанії, де облаштувався у Барселоні. ЗМІ з’ясували, що дозвіл на проживання росіянин отримав, оформивши "золоту візу". Її видають людям, які зробили значний внесок у розвиток іспанської економіки. Однією з умов є купівля нерухомості в Іспанії на суму понад 500 тисяч євро. Передбачається, що "золоту візу" також отримали дружина та діти Дудя.

Юрій Дудь із дружиною Ольгою Боневою

Як писав "Телеграф", раніше українські біженці відповіли Юрію Дудю на три тези російської пропаганди.