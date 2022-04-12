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Украинские беженцы ответили Дудю на три тезиса российской пропаганды

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Украинцы охотно делились своими переживаниями после увиденных ужасов войны Новость обновлена 12 апреля 2022, 11:10
Украинцы охотно делились своими переживаниями после увиденных ужасов войны

Наши граждане подчеркивают — любое утверждение об ущемлении русскоговорящих в Украине является ложью

Известный российский журналист Юрий Дудь посвятил новый выпуск своей программы на YouTube общению с украинскими беженцами. Многие из его собеседников развенчали некоторые из мифов российской пропаганды, которой телевидение страны-агрессора апеллирует до сих пор, даже на 48-й день войны.

Ролик был опубликован на авторском канале Дудя во вторник, 12 апреля.

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Миф 1. "Армия рф обстреливает только военные цели"

Чушью называет подобное утверждение харьковчанин Юрий. Он видел, во что российская авиация превратила его родной город, и не собирается потакать фейкам, которые распространяет Кремль.

"Ну как можно бомбить только военные объекты, если снесли фактически две трети Харькова? — риторически вопрошает мужчина. — При чем пострадали больше всего спальные районы. Почему? Потому что их легче было обстрелять из тех же "Градов", "Смерчей" и т.д. Били по окраинам — абсолютно спокойные спальные районы — Салтовка, Северная Салтовка, ХТЗ, Горизонт. Обычные спальные районы, живут работяги, там никакие военных объектов нет и не было близко. Они превратились в руины и пожарище".

Миф 2. "Украина обстреливает сама себя, чтобы обвинить в этом россию"

По мнению все того же Юрия, подобные утверждения невозможно воспринимать всерьез. Он даже не представляет, насколько мало критического мышления должно быть у людей, которые верят в такие заявления.

"Как можно обстреливать свой народ? Своих сограждан? Это нонсенс! У нас нет ни бандитов, ни "бендеровцев", у нас нормальные, адекватные люди, у нас нормальные Вооруженные Силы. Да, их меньше, чем российских, но они лучше вышколены. И никаких вот этих россказней — что мы сами себя расстреливаем!" — говорит Юрий.

Он характеризует такие "новости" как "полный нонсенс и бред", при этом добавляя, что понимает, в чем может быть причина их появления.

"Может быть, потому, что в россии такие вещи практиковались? В том же Волгодонске были такие случаи в конце 90-х и начале 2000-х, — напоминает Юрий. — Но я не хочу влезать в российские дебри истории. Я точно отвечаю за нас и нашу Украину. Нас никто из наших военных не бомбил, не бомбит и это вообще на голову не налезает".

Миф 3. "В Украине ущемляют русскоговорящих людей"

Этот вопрос так или иначе затронуло сразу трое человек — все тот же харьковчанин Юрий, еще одна его землячка Кристина и учительница Лилия, которая часто бывала в Буче и других населенных пунктах пригорода Киева.

Юрий утверждает, что всю жизнь говорил на русском, тем более, что Харьков является одним из наиболее русскоязычных городов. При этом ему ничего не мешает разговаривать и понимать украинский, однако он выбирает тот язык, который больше удобен в общении.

Согласна с тем, что никто никогда не запрещал говорить по-русски и Кристина.

"Абсолютно нет никакого ущемления. Никто и никогда. Мне вот тридцать лет, и меня никто и ни разу ни в чем не ущемлял абсолютно. Мы в семье — мама из Черкасской области, говорит на украинском, папа из Харькова, и говорит на русском, — разговариваем как удобно", — говорит девушка.

По словам Лилии, она тоже использует русский язык для общения, потому что папа был россиянином, а мама украинкой. И никаких притеснений никогда не было. Поэтому подобная информация — всего лишь очередная выдумка кремлевской пропаганды.

Тем временем российские журналисты и политики продолжают работать над распространением фейков. К примеру, в Украине уверены — рф попытается "повесить" свои ужасные зверства в Мариуполе на украинских защитников. И это при том, что именно авиация рф уже которую неделю утюжит и сравнивает город с землей.

У Зеленского считают, что сейчас, во время полномасштабной войны, за агрессию отвечают не только российские солдаты, но и пропагандисты, разжигающие ненависть среди обычного населения.

Теги:
#Украина #Беженцы #Россия #Война #Юрій Дудь
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