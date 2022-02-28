Путину люди давно не нужны: Дудь рискнул сказать правду о нападении России на Украину

Телеведущий признался: россияне просто боятся говорить правду о войне

Российские знаменитости начинают говорить правду в сети о том, что на самом деле в Украине не "освободительная операция", а настоящая война, развязанная Россией и их президентом Владимиром Путиным. Одним из тех, кто заговорил, стал телеведущий и блогер Юрий Дудь, который признался: россияне боятся говорить правду.

По словам ведущего, российская власть все последние годы старательно размывала достоинство, возникающее после высказывания истинной правды.

"Люди Путину уже давно не нужны. Это было ясно и так, но сейчас еще и зарифмовалось бесконечными совещаниями за километровым столом: даже ближайшие соратники, даже в разгар тяжелейшей войны не приближаются к национальному лидеру и получают ядерные приказы из другого конца кабинета", — пишет блогер в своем Телеграмм-канале.

Далее приводим несколько тезисов, которые, по словам Дудя, характеризуют происходящее в Украине:

"1. Путин вторгся на территорию суверенного государства и ведет там войну.

2. Власть сакрализировала праздник Дня Победы (в том числе введя в Конституцию и Уголовный кодекс соответствующие статьи), но уже четыре дня скручивает и отправляет под административный арест людей, которые выходят на митинг с плакатами "Нет войне".

3. Минобороны России утверждает, что уничтожает с помощью высокоточного оружия только военные объекты противника, но в Украине, по данным ООН, уже больше 100 погибших мирных жителей, сотни – раненых, больше 350 000 беженцев и неизвестно сколько тысяч – в бомбоубежищах.

4. Путин еще в сентябре 2021 года назвал главным врагом России бедность, но уже через пять месяцев торпедировал экономику нашей страны и обрек значительную часть населения не на бедность, а на нищету.

5. "А как же Донбасс все эти 8 лет?" Донбасс все эти 8 лет – это трагедия с тысячами жертв. С большой долей вероятности, трагедии этой не случилось бы, если бы не участие России. И да, все эти 8 лет там было много несправедливого и ужасного с обеих сторон.

6. Путин утверждает, что основные столкновения России – не с регулярной украинской армией, а с отрядами неонацистов и бандеровцев, и вот от этого ушам, конечно, больнее всего. Ладно, что неонацисты выполняют приказания главнокомандующего-еврея. Ладно, что в числе тех, кто этому главнокомандующему предлагает помощь – премьер-министр Израиля.

Любой, кому люди еще нужны, кто общается со своими друзьями и родными в Украине, в курсе: обороняться там вышли примерно все.

В том числе те, для кого Бандера совсем не герой и кто каждое 9 мая встречает с той же горечью и теплотой, как это делают в Петербурге, Волгограде и Москве. Эти люди – граждане современной Украины, которые защищают свой дом.

7. Не знаю, есть ли еще люди, которые имеют на Путина хоть какое-то влияние, но, допустим, есть. Не знаю, как они сейчас засыпают и просыпаются и что тренируют между пробуждением и сном. Но всем им – от Ротенбергов до Тимченко, от Чемезова до Грефа, от Абрамовича до Мордашова, от Кудрина до Эрнста – хочется напомнить одно: человеческое достоинство сейчас – не в Крымских мостах и не в победах в Лиге чемпионов. Достоинство – в том, чтобы высказать вашему начальнику свою позицию (а у многих из вас она много где совпадает с моей) и объяснить ему, что за катастрофа происходит прямо сейчас.

8. Финальное и главное: эта война должна быть немедленно закончена".

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