"Не зміг би сказати в росії, що путін — вбивця": одіозний Панін назвав причину

Російський актор переживає за свою дочку

Скандальний російський актор Олексій Панін, який критикує злочинний режим президента росії володимира путіна, заявив, що живучи та працюючи у рф, не зміг би відкрито сказати про всі звірства окупантів і про те, що путін — вбивця.

В інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону Панін зізнався, що мовчав лише через безпеку своєї доньки, яка, крім нього, більше нікого не має.

Чому росії не виграти війну проти України?

"У доньки, крім мене, нікого не залишилося. Тому напевно, я б не зміг, на жаль, у росії в лоб сказати, що путін — вбивця, і мені б довелося підбирати якісь синоніми", — зізнався актор.

Погляди та заяви Олексія Паніна

Після анексії Криму російський актор Олексій Панін виступив на підтримку політики російської влади, за що СБУ порушила проти актора кримінальну справу. Однак у січні 2020 року Панін в Інстаграмі вибачився перед українцями за розв’язану війну. У березні цього року актор засудив російську агресію проти України та назвав путіна катом.

Нині Олексій Панін живе в Іспанії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська група "Земляни", яка розважала окупантів в українському Херсоні, потрапила в ДТП. Карма у дії, як кажуть.