Російська група, яка розважала окупантів у Херсоні, потрапила в аварію (відео)

Колектив відбувся легким переляком, проте все могло закінчитися й гірше.

Карма в дії — інакше цю ситуацію і не назвеш. Російський гурт "Земляни" потрапив в аварію на виїзді з тимчасово окупованого Херсона, де артисти вступали з концертом на день росії.

Про ДТП повідомив телеграм-канал "Mash ". Відомо, що автобус, в якому, крім "Землян", були ще й інші колективи, зокрема Олена Север, групи СПБ! та ВладиМир, ледь не зіткнувся з фурою.

Музиканти поверталися з Херсона пізно ввечері, і на погано освітленій трасі автобус ледве розминувся з вантажівкою. Як повідомляють пасажири, якби водій не з’їхав у кювет, то все могло б закінчитися набагато гірше. А так усі отримали переляк та максимум синці.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що до смертельної ДТП у центрі Москви потрапив російський співак Олег Абрамов (Radio Tapok), який називав українців дебілами.