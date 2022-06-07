Російський співак, який назвав українців дебілами, потрапив у смертельну ДТП

Внаслідок аварії загинув друг музиканта

Російський співак та блогер Олег Абрамов, який виступає під сценічним псевдонімом Radio Tapok, потрапив у смертельну ДТП у Москві.

Про це повідомляють росЗМІ. Відомо, що аварія сталася у районі П’ятницького шосе.

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Друг музиканта, який сидів за кермом, загинув на місці. Сам Олег Абрамов госпіталізований і зараз перебуває у реанімації. Інформація щодо винних в аварії уточнюється.

Що відомо про Radio Tapok

Radio Tapok — це творчий псевдонім і назва YouTube-каналу російського музиканта-мультиінструменталіста Олега Абрамова. 33-річний артист завоював популярність у мережі, створюючи російські кавер-пісні таких гуртів, як Linkin Park, Rammstein, Sabaton та Twenty One Pilots.

Олег Абрамов знаходиться у базі "Миротворець". У досьє росіянина є "свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення до захопленого російськими окупантами Криму, незаконна діяльність у анексованому Криму".

Зокрема, у своєму відео за січень 2020 року український активіст Сергій Стерненко розповідав, що Олег Абрамов не вважає свою країну агресором, називає українців дебілами та їде в Україну по гроші.

"З одного боку зграя дебілів і з іншого боку зграя дебілів намагаються за рахунок звичайних людей вирішувати свої питання", — висловився раніше російський музикант.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що засуджений за смертельне ДТП російський актор Михайло Єфремов попросив Верховний суд рф зменшити йому термін у в’язниці, заявивши, що підтримує путіна у війні проти України.