Російський співак, який назвав українців дебілами, потрапив у смертельну ДТП
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 414
Внаслідок аварії загинув друг музиканта
Російський співак та блогер Олег Абрамов, який виступає під сценічним псевдонімом Radio Tapok, потрапив у смертельну ДТП у Москві.
Про це повідомляють росЗМІ. Відомо, що аварія сталася у районі П’ятницького шосе.
Чому росії не виграти війну проти України?
Друг музиканта, який сидів за кермом, загинув на місці. Сам Олег Абрамов госпіталізований і зараз перебуває у реанімації. Інформація щодо винних в аварії уточнюється.
Що відомо про Radio Tapok
Radio Tapok — це творчий псевдонім і назва YouTube-каналу російського музиканта-мультиінструменталіста Олега Абрамова. 33-річний артист завоював популярність у мережі, створюючи російські кавер-пісні таких гуртів, як Linkin Park, Rammstein, Sabaton та Twenty One Pilots.
Олег Абрамов знаходиться у базі "Миротворець". У досьє росіянина є "свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення до захопленого російськими окупантами Криму, незаконна діяльність у анексованому Криму".
Зокрема, у своєму відео за січень 2020 року український активіст Сергій Стерненко розповідав, що Олег Абрамов не вважає свою країну агресором, називає українців дебілами та їде в Україну по гроші.
"З одного боку зграя дебілів і з іншого боку зграя дебілів намагаються за рахунок звичайних людей вирішувати свої питання", — висловився раніше російський музикант.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що засуджений за смертельне ДТП російський актор Михайло Єфремов попросив Верховний суд рф зменшити йому термін у в’язниці, заявивши, що підтримує путіна у війні проти України.