Назвавший украинцев дебилами российский певец попал в смертельное ДТП

В результате аварии погиб друг музыканта

Российский певец и блогер Олег Абрамов, который выступает под сценическим псевдонимом Radio Tapok, попал в смертельное ДТП в Москве.

Об этом сообщают росСМИ. Известно, что авария произошла в районе Пятницкого шоссе.

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Cидевший за рулем друг музыканта погиб на месте. Сам Олег Абрамов госпитализирован и сейчас находится в реанимации. Информация о виновных в аварии уточняется.

Что известно о Radio Tapok

Radio Tapok — это творческий псевдоним и название YouTube-канала российского музыканта-мультиинструменталиста Олега Абрамова. 33-летний артист завоевал популярность в сети, создавая русские кавер-песни таких групп, как Linkin Park, Rammstein, Sabaton и Twenty One Pilots.

Олег Абрамов находится в базе "Миротворец". У досье россиянина есть "сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, незаконная деятельность в аннексированном Крыму".

В частности, в своем видео за январь 2020 год украинский активист Сергей Стерненко рассказывал, что Олег Абрамов не считает свою страну агрессором, называет украинцев дебилами и едет в Украину за деньгами.

"С одной стороны шайка дебилов и с другой стороны шайка дебилов пытаются за счет обычных людей решать свои вопросы", — выразился ранее российский музыкант.

Ранее "Телеграф" сообщал, что осужденный за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов попросил Верховный суд рф уменьшить ему срок в тюрьме, заявив, что поддерживает путина в войне против Украины.