Укр

Осужденный за ДТП актер Ефремов поддержал путина и теперь просится на свободу

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Михаил Ефремов "положительно" относится к убийству украинцев Новость обновлена 05 апреля 2022, 15:41
Михаил Ефремов "положительно" относится к убийству украинцев

58-летний актер решил поддержкой путина сократить себе тюремный срок

Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов попросил Верховный суд рф уменьшить ему срок в тюрьме, заявив, что поддерживает путина в войне против Украины.

Об этом заявил его адвокат Петр Хархорин в интервью росСМИ.

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По словам адвоката, 58-летний актер за все время пребывания в тюрьме (около 22 месяца) на него не было никаких жалоб. Хархорин обратился в Верховный суд с просьбой сократить Ефремову срок отбывания в колонии, так как у актера плохое здоровье и трое детей.

Кроме того, по словам адвоката, Ефремов высказывается в поддержку путинского режима и так называемую "спецоперацию" в Украине. "Я по жизни против любых конфликтов. Но я прекрасно понимаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода и потому положительно отношусь к тому, что происходит сейчас", – цитирует адвокат Ефремова.

Напомним, что 8 сентября 2021 года известного российского актера Михаила Ефремова за пьяное ДТП со смертельным исходом сначала приговорили к восьми годам колонии. А после апелляции суд смягчил его до семи с половиной лет. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 общего режима в Белгородской области, то есть его колония находится возле того самого Белгорода, где на днях случился пожар на местной нефтебазе.

Теги:
#Украина #Война #Михаил Ефремов
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