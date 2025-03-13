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Похож на Арестовича: Потап взбесил украинцев желанием "стать" молдаванином

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Потапа захейтили за его заявление о том, что он готов представить Молдову на Евровидении Новость обновлена 13 марта 2025, 14:21
Потапа захейтили за его заявление о том, что он готов представить Молдову на Евровидении. Фото instagram

Потап решил поехать на Евровидение и представить Молдову с песней "Опа"

Продюсер и рэпер Потап, недавно сменивший свой псевдоним на Slavic Balagan и давший интервью российскому "оппозиционному" журналисту Юрию Дудю, снова разозлил украинцев. На этот раз исполнитель, проживающий в Испании, заявил, что готов представить на Евровидении Молдову, чем снова нарвался на хейт.

В сети пользователи не сдерживают эмоции и критикуют такое решение Потапа. Одни недовольны тем, что в видео, в котором сообщал о таком решении, рэппер говорит по-русски, другие просто высмеивают его.

  • " Так вали в Молдову… ..за*бал уже…. ухилянт";
  • "Потап с каждым интервью все глубже закапывает себя. Вероятно, в навоз. Кринжатина";
  • "Если бы не война, то люди и не узнали бы, какое оно ко*ченое и прибацаное";
  • "Одно разочарование, а не публичные люди…, чешут на москальском языке и совесть даже не мучает";
  • "Мужик никак не может смириться с тем, что его карьера уже давно тусит с бранью на пати ин зе скай, и пытается продвигать каждый раз свою кринжатину в массы, чтобы только о нем не забывали".
Потапа раскритиковали
Потапа раскритиковали за Евровидение

Кроме того, артист хочет представить Молдову на Евровидении, он заявил, что готов сам спонсировать свое выступление. Потап даже выбрал песню для песенного конкурса — "Опа". Это также сильно задело пользователей сети.

  • " Украина в ж*пе, а он Молдове помогает. Трэш";
  • "Украина кровью стекает, а он м*азота Модову спонсирует".
  • "Когда увидел, что песня называется "Опа", здесь уже сразу можно сказать, что это последнее место всего Евро, кроме греков".
Потапа критикуют

Певца также стали сравнивать с Алексеем Арестовичем. По словам пользователей, он такой же "отвратный", как и бывший внештатный советник Офиса президента Украины.

  • "Еще один из компании Арестовича";
  • "Чем-то Арестовича напоминает, такой же отвратительный".

Напомним, что недавно Потап объявил кастинг в популярную группу MOZGI. Мужчина Насти Каменских открыл офис в Барселоне. Он кичился Юрию Дудю, имеющему студии в разных странах мира. Более того, рэпер заявил, что в начале полномасштабного вторжения он поступил в терроборону заочно и рассказал, как он патрулировал улицы Киева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Евровидение-2025 от Украины поедет группа Ziferblat с песней Bird of Pray. В январе 2025 года Молдова заявила, что не будет участвовать в конкурсе из-за "экономических, административных и художественных проблем".

Теги:
#Молдова #Евровидение #Потап