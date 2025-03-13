Похож на Арестовича: Потап взбесил украинцев желанием "стать" молдаванином

Потап решил поехать на Евровидение и представить Молдову с песней "Опа"

Продюсер и рэпер Потап, недавно сменивший свой псевдоним на Slavic Balagan и давший интервью российскому "оппозиционному" журналисту Юрию Дудю, снова разозлил украинцев. На этот раз исполнитель, проживающий в Испании, заявил, что готов представить на Евровидении Молдову, чем снова нарвался на хейт.

В сети пользователи не сдерживают эмоции и критикуют такое решение Потапа. Одни недовольны тем, что в видео, в котором сообщал о таком решении, рэппер говорит по-русски, другие просто высмеивают его.

" Так вали в Молдову… ..за*бал уже…. ухилянт";

"Потап с каждым интервью все глубже закапывает себя. Вероятно, в навоз. Кринжатина";

"Если бы не война, то люди и не узнали бы, какое оно ко*ченое и прибацаное";

"Одно разочарование, а не публичные люди…, чешут на москальском языке и совесть даже не мучает";

"Мужик никак не может смириться с тем, что его карьера уже давно тусит с бранью на пати ин зе скай, и пытается продвигать каждый раз свою кринжатину в массы, чтобы только о нем не забывали".

Кроме того, артист хочет представить Молдову на Евровидении, он заявил, что готов сам спонсировать свое выступление. Потап даже выбрал песню для песенного конкурса — "Опа". Это также сильно задело пользователей сети.

" Украина в ж*пе, а он Молдове помогает. Трэш";

"Украина кровью стекает, а он м*азота Модову спонсирует".

"Когда увидел, что песня называется "Опа", здесь уже сразу можно сказать, что это последнее место всего Евро, кроме греков".

Певца также стали сравнивать с Алексеем Арестовичем. По словам пользователей, он такой же "отвратный", как и бывший внештатный советник Офиса президента Украины.

"Еще один из компании Арестовича";

"Чем-то Арестовича напоминает, такой же отвратительный".

Напомним, что недавно Потап объявил кастинг в популярную группу MOZGI. Мужчина Насти Каменских открыл офис в Барселоне. Он кичился Юрию Дудю, имеющему студии в разных странах мира. Более того, рэпер заявил, что в начале полномасштабного вторжения он поступил в терроборону заочно и рассказал, как он патрулировал улицы Киева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Евровидение-2025 от Украины поедет группа Ziferblat с песней Bird of Pray. В январе 2025 года Молдова заявила, что не будет участвовать в конкурсе из-за "экономических, административных и художественных проблем".